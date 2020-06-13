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تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الليبية السبت

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العرب اليوم - تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الليبية السبت

الصحف الليبية
طرابلس ـ العرب اليوم

 ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء المتواصل في العاصمة ومعظم مدن الغرب والجنوب لأكثر من 13 ساعة ، مشيرة إلى معاناة المواطنين جراء ذلك خاصة في فصل الصيف .

وأشارت إلى الاتصال الذى تلقاه رئيس مجلس النواب عقيله صالح من السفير البريطاني ، نيكولاس هوبتن، وبحثا سبل الوصول إلى حل ينهي الأزمة في ليبيا، وآخر تطورات الأوضاع في البلاد و بحث إعلان القاهرة المنبثق من مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة .

وتناولت دعوة مجلس اتحاد طرابلس الكبرى، أعضاء مجلس النواب كافة إلى نبذ الخلاف وتوحيد المواقف ووجهات نظرهم والعمل بشكل عاجل على الالتحاق بالجلسات من أجل القيام بمسؤولياتهم أمام الشعب الليبي ، ودعوته للنواب كافة إلى السعي لإيجاد حلول ناجعة تدعم شرعية مؤسسات الدولة، وفقا للقوانين والتشريعات .

وتطرقت الصحف إلى تعليق بيتر ستانو الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على الأنباء الواردة حول رفض سفن عسكرية تركية الخضوع لتفتيش طواقم عملية إيريني ، مؤكدا أن عملية إيريني فتشت مايقارب من 75 سفينة في المياه الدولية لمنع توريد السلاح وتهريب النفط من و إلى ليبيا، منوها إلى أن العملية ستواجه أي خرق بالحزم.

وعرجت على الاتصال الهاتفي بين الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون ، وبحثا خلاله التطورات الأخيرة للملف الليبي، و الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في اطار مبادرة "إعلان القاهرة .

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تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الليبية السبت تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الليبية السبت



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