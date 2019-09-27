أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتداعيات المتصاعدة لأزمة السيولة بالدولار الأمريكي التي انعكست على القطاع النفطي في حين تنشط المساعي لإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتوالية التي تشهدها البلاد.

وأخبرت عن إعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس أنه سينهي العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل في حال أقدم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على ضم جزء من الضفة الغربية.

وتحدثت صحف الجمعة عن تأكيد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في بيان أصدره مكتبه الإعلامي أمس انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء قواته عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح له أمس أن قوات النظام السوري استخدمت أسلحة كيماوية في هجوم دموي في 19 مايو على محافظة ادلب متوعدًا بالرد.

وتطرقت إلى فرض الولايات المتحدة أمس عقوبات على شركة قالت إنها تشارك في خطة للتحايل على العقوبات الأمريكية لتزويد القوات الروسية في سوريا بوقود الطائرات.

وأوردت صحف لبنان خسارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس تصويتًا آخر في البرلمان بشأن طلب حكومي لتعطيل البرلمان ثلاثة للسماح لحزبه المحافظ بعقد مؤتمره السنوي.