أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاجتماع الذي عقده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام في جدة مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وسلطت صحف لبنان الضوء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة الذي غادر على إثرها الحريري بيروت متوجهًا إلى الرياض.

وإهتمت الصحف بإعلان وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي الموقف الذي انعكس ذلك إيجابًا في ارتفاع السندات اللبنانية بالدولار.

ولفتت الانتباه إلى تجديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم بلاده لأمن وإستقرار السودان ومساندتها لخيارات الشعب السوداني.

وتطرقت إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لندن للتفاوض بجدية منعًا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق.