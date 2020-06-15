تفاصيل أهم ماجاء في الصحف المصرية الإثنين

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتركيز الجهود على تحقيق التوسع في رقعة استصلاح الأراضي كتوجه إستراتيجي للدولة ورفع كفاءة محطات معالجة المياه وتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة. وسلطت الضوء على الاجتماع الذي يعقده وزراء الري فى مصر والسودان وإثيوبيا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة وذلك بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا. ولفتت الصحف الانتباه إلى تسجيل وزارة الصحة المصرية أمس 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 91 حالة جديدة.



وأخبرت عن قيام الجيش اللبناني بنشر قواته فى مدينة طرابلس لاستعادة الهدوء بعد مواجهات ليلية عنيفة بين الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على تردي الوضع الاقتصادي . وأشارت إلى تزايد المخاوف من تفشى موجة ثانية من الوباء العالمي "كورونا " حيث سجلت الصين أمس قفزة في عدد الاصابات الجديدة مسجلة 57 حالة إصابة في الوقت الذي تستعد فيه دول أوروبية لإعادة فتح حدودها بعد أن سجل المرض تراجعا فيها . وتطرقت صحف القاهرة إلى عدة موضوعات دولية متفرقة منها مقتل 60 جنديا ومدنيا في هجوميين إرهابيين بنيجيريا ، وإشادة الخارجية الأمريكية بـ" إعلان القاهرة" لإنقاذ ليبيا ، وتأجيل لقاءات الوزراء الاتراك والروس بشأن ليبيا إلى أجل غير مسمي واستمرار المظاهرات في تونس المطالبة بحل البرلمان وتعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة.