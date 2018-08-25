أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة التوتر العسكري في منقطة قصر بن غشير، داعية إلى إزالة التحشيد وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وركزت على إدانة واستنكار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الهجوم على بوابة وادي كعام، داعيًا إلى توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب، وإلى توحيد الصفوف في كل أنحاء ليبيا لتطهيرها من الجماعات الإرهابية.

ونقلت الصحف إدانة جامعة الدول العربية على لسان المتحدث باسمها محمود عفيفي الهجوم الذي استهدف، أمس، بوابة وادي كعام شرق العاصمة طرابلس، مشددا على دعم الجامعة وتضامنها الكامل مع ليبيا على كل المستويات في مكافحة الإرهاب، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار فيها.

وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية الايطالي، إنيزو موافيرو ميلانيزي، التزام بلاده بدعم الجهود الليبية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، معربًا عن أمله في أن تتمكن السلطات الليبية من تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي لإدارة تدفقات الهجرة، مع ضمان كامل للأولويات الإنسانية.

وعرجت الصحف على إعراب الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي آية السيف، عن بالغ قلقها بشأن عدم التعاطي الجاد مع قضية نازحي تاروغاء.