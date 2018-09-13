أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الخميس

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من رئيس غامبيا

خالد بن سلمان: قتلة الحريري اختطفوا لبنان

رئيس «نزاهة»: تعديل نظام مكافحة الرشـوة يــعزز جهود مكافحــة الفسـاد

فيصل بن بندر: أجهزة الدولة في منطقة الرياض كفاءة مميزة وتنسيق عالٍ

سعود بن نايف يدشن أكاديمية أكسفورد الأولى للطيران بالمملكة

المملكة تدين تفجيرات العراق والصومال وأفغانستان

أمير الرياض يستقبل سفيري البحرين ونيبال

الجبير يلتقي وزير خارجية غامبيا

سلطان الإنسانية تستخدم «روبوت» لتأهيل المرضى

الأمم المتحدة.. تتلطّخ بعار الحوثيين !

الجيش اليمني يقطع إمداد الحوثيين في الحديدة

بوتين لرئيس اليابان: نريد سلاماً دون قيود

خبير استخبارات أميركي: التقارب الخليجي - الروسي يعزز التنافر بين طهران وموسكو