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الصحف السعودية
الرياض - العرب اليوم

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من رئيس غامبيا
خالد بن سلمان: قتلة الحريري اختطفوا لبنان
رئيس «نزاهة»: تعديل نظام مكافحة الرشـوة يــعزز جهود مكافحــة الفسـاد
فيصل بن بندر: أجهزة الدولة في منطقة الرياض كفاءة مميزة وتنسيق عالٍ
سعود بن نايف يدشن أكاديمية أكسفورد الأولى للطيران بالمملكة
المملكة تدين تفجيرات العراق والصومال وأفغانستان
أمير الرياض يستقبل سفيري البحرين ونيبال
الجبير يلتقي وزير خارجية غامبيا
سلطان الإنسانية تستخدم «روبوت» لتأهيل المرضى
الأمم المتحدة.. تتلطّخ بعار الحوثيين !
الجيش اليمني يقطع إمداد الحوثيين في الحديدة
بوتين لرئيس اليابان: نريد سلاماً دون قيود
خبير استخبارات أميركي: التقارب الخليجي - الروسي يعزز التنافر بين طهران وموسكو

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أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الخميس أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الخميس



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أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الخميس أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الخميس



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ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أبرز جسدها الرشيق

بينيلوبي تجذب الأنظار خلال الترويج عن فيلمها

مدريد - لينا العاصي

جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين

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