

مدّ الإعلامي وائل الإبراشي إجازته التي حصل عليها بمناسبة عيد الأضحى، ليعود للشاشة خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل.

كان غياب الإبراشي أدى لانتشار أخبار تفيد بوقف البرنامج لخلافات مع مقدمه الإبراشي إلا أن الأخير هو مَن طلب الإجازة، لتوافق المحطة على طلبه.

وبالتزامن مع عودة الإبراشي يعود عمرو أديب للشاشة منتصف سبتمبر ليقدم برنامج "الحكاية وما فيها" على شاشة إم بي سي مصر.



