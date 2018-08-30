مدّ الإعلامي وائل الإبراشي إجازته التي حصل عليها بمناسبة عيد الأضحى، ليعود للشاشة خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل.
كان غياب الإبراشي أدى لانتشار أخبار تفيد بوقف البرنامج لخلافات مع مقدمه الإبراشي إلا أن الأخير هو مَن طلب الإجازة، لتوافق المحطة على طلبه.
وبالتزامن مع عودة الإبراشي يعود عمرو أديب للشاشة منتصف سبتمبر ليقدم برنامج "الحكاية وما فيها" على شاشة إم بي سي مصر.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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