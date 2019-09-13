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اهتمامات الصحف الليبية الخميس

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الليبية الخميس

الصحف الليبية
طرابلس - العرب اليوم

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، موضحة أنه تم مناقشة أوضاع النازحين وتطبيق نظام الحوكمة الرشيدة، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب السياسية، وآخر التطورات علي مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى تأكيد وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، ناقش الوضع الليبي، وأصدر قرارا يستبعد الحل العسكري في البلاد، مضيفا أن القرار صدر دون التحفظ من أحد.
وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مخبرة عن تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في جنوب منطقة العربان شرق غريان، ومحور الرملة، موضحة أن قوات الجيش قامت بصد هجوم مباغت من قبل قوات الوفاق وسط سقوط عدد من المدنيين نتيجة القصف العشوائي لقوات الوفاق .
وتطرقت إلى إعراب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفكتزا عن تفاؤله بشأن الجهود التي تقودها بلاده لحشد الدعم لتنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، مفيدا أن ألمانيا قامت بعملية تشاور مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، وبفضل العمل التحضيري الكافي، فإن مثل هذه الجهود ستؤدي إلى حدث دولي ذي مغزى في فصل الخريف الحالي.
وتناولت صحف ليبيا تعهد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمواصلة العمل مع الشركاء الليبيين والدوليين لإنهاء العنف، وإعادة تأسيس وساطة الأمم المتحدة السياسية، ودعم جميع الليبيين في سعيهم من أجل مستقبل ينعمون فيه بالسلم والاستقرار والازدهار، وذلك في ذكرى مقتل السفير الأمريكي.

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اهتمامات الصحف الليبية الخميس اهتمامات الصحف الليبية الخميس



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