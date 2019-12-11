اهتمامات الصحف الليبية الأريعاء



اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية والأمنية بالبلاد ،موضحة انفجار سيارة مفخخة بشارع القرضابية بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وأشارت الصحف إلى لقاء القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، بآمري غرفة عمليات المنطقة الغربية، وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية، موضحة أن اللقاء بحث العمليات العسكرية بشكل مُباشر، مبينه أنه تم إعطاء التعليمات والتوجيهات الأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس.

ونقلت الصحف إستنكار لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قواته إلى الأراضي الليبية،مدينة تلك التصريحات ، وداعية جامعة الدول العربية للانعقاد العاجل لاتخاذ موقف لمواجهة الغزو التركي لليبيا.

وتطرقت إلى إعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، موافقتها على استحواذ شركة توتال على حصّة «ماراثون أويل ليبيا» المحدودة، التي تمثل 16.33% من امتيازات الواحة.

ونوهت إلى بيان الحكومة اليونانية إلى الأمم المتحدة ،موضحة أن اليونان قدّمت اعتراضات على الأمم المتحدة بشأن اتفاق بين ليبيا وتركيا يحدد الحدود البحرية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي.