اهتمامات الصحف السودانية الأربعاء



أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إصدار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس قراراً بتشكيل لجنة لإزالة تمكين نظام الإنقاذ ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وعرجت على مناشدة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الأطراف المعنية بالسلام في السودان كافة، بالعمل على إنجاح جولة المفاوضات من أجل سلام شامل ودائم، وأكد حرص بلاده على إنجاح المفاوضات والوصول إلى اتفاق في أقرب وقت من أجل السلام بالسودان.

ولفتت الانتباه إلى صد القوات المشتركة في اليمن، في غضون 24 ساعة ماضية، العديد من محاولات تسلل للميليشيات الانقلابية إلى مواقعها على خطوط التماس في العديد من المديريات والمناطق المحررة بمحافظة الحديدة.

وسلطت الضوء على مطالبة البرلمان الليبي جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته إرسال قوات حال طالبت حكومة – الوفاق- .

وركزت على حث وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، لبنان على تشكيل حكومة جديدة بسرعة أو المخاطرة بتفاقم الأزمة المالية لتهدد استقرار البلاد.

وقالت إن محكمة جزائرية قضت أمس، بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.