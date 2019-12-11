اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وبدء مشاريع اقتصادية كبيرة.

وأشارت إلى تجديد باكستان دعمها لعملية السلام والمصالحة الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.

وسلطت الضوء على اجتماع قادة الفيالق العسكرية الذي انعقد الليلة الماضية برئاسة قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه لمناقشة التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجهها باكستان.

وتطرقت إلى إدانة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لاستمرار حظر التجول الذي تفرضه الهند في إقليم جامو وكشمير منذ أربعة أشهر.

وتناقلت في الشأن الدولي أنباء مقتل عدد من الأشخاص بحادث إطلاق نار وقع في مدينة نيو جيرسي الأمريكية، وتحطم طائرة عسكرية تقل 38 شخصاً في تشيلي.

وأشارت إلى إدراج الولايات المتحدة الأمريكية قائد جيش ميانمار على القائمة السوداء لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا.

وأخبرت عن استمرار الاحتجاجات الشعبية في العراق واستهدف المحتجين لمصالح الفصائل المقربة إلى إيران.