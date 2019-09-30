اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في إقليم جامو وكشمير بسبب حظر التجوال المستمر على المدنيين.

واهتمت بتأييد الصين وإندونيسيا لموقف باكستان في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تدهور الوضع الإنساني بإقليم جامو وكشمير.

كما أبرزت أنباء الانفجار الذي وقع أمس في مدينة تشمن بإقليم بلوشستان وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. وأخبرت عن مقتل ستة أشخاص جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون على حافلة ركاب في منطقة هانغو شمال غربي باكستان.

وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للحد من انتشار حمى الضنك في البلاد.

إقليمياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل شخصين وإصابة 27 بأعمال عنف وقعت خلال الانتخابات الرئاسية الأفغانية.

وتناقلت أنباء مقتل 44 شخصاً وإصابة العشرات جراء سيول وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في إقليم أوترا برديش بالهند.

وأشارت إلى إصابة تسعة أشخاص جراء انفجار وقع على متن ناقلة نفط في المرفأ بمدينة أولسان الكورية الجنوبية.