اهتمامات الصحف المغربية الأربعاء



اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي تنطلق غدًا وسط انقسام بين المؤيدين لإجرائها والحراك المعارض لها.

وأبرزت نتائج الدورة 40 لدول مجلس التعاون الخليجي التي دعت إلى ضرورة وحدة هذه الدول ومواجهة التهديدات الإيرانية.

وواصلت صحف صباح الأربعاء مواكبتها لموجة الاحتجاجات الجارية في العراق، لافتةً الانتباه إلى استخدام قوات الأمن للعنف لتفريق المتظاهرين.

ونشرت صحف المغرب بعض فصول الصراع الجاري بمجلس النواب الأمريكي في محاولة لعزل الرئيس دونالد ترامب، مشيرةً إلى ردود فعل الرئيس ترامب الذي عدّ الأمر مثيرًا للسخرية.