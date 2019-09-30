اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تهافت رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة على إعلان الترشح لانتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر القادم، وسط جدل سياسي يطالب بعدم قبول ترشيحات مسؤولين سابقين في عهد النظام القديم.

وأشارت إلى تصريحات وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم خلال لقاءاته مع نظرائه في المنطقة المغاربية، والتي أكد ان بلاده عازمة على العمل المشترك من أجل استكمال بناء صرح اتحاد المغرب العربي.

وعرجت على الأوضاع في تونس، مشيرة إلى تحديد تاريخ 13 أكتوبر القادم موعدا لإجراء الدور الثاني من انتخابات الرئاسة بين المرشح المستقل قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.

وتطرقت إلى دعوة الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش إلى دعم التجربة الديمقراطية في السودان، موازاة مع تقديم رئيس الوزراء السوداني طلب إسقاط بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.