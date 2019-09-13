اهتمامات الصحف المغربية الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتأكيد مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف،على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء، مبرزة أن هذه التسوية ستتيح تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية للاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يتمسك به المغرب بقوة.

وأبرزت الصحف دعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات.

وفي السياق ذاته، أشارت الصحف إلى موقف الإدانة الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته ضم اراضي من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، مؤكدين خلال أعمال الدورة 152 لمجلس الجامعة العربية بالقاهرة أن هذا الإعلان يعد تطوراً خطيراً وعدوانًا إسرائيليًا جديداً وانتهاكا للقانون الدولي.

وتابعت الحملة الانتخابية الممهدة لانتخابات الرئاسة المقررة في تونس منتصف الشهر الجاري والتي تسجل اشتداد المنافسة بين المرشحين لاستمالة أكبر عدد من الأصوات.