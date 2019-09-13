اهتمامات الصحف الجزائرية الخميس

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) سليمان شنين أمس على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى استعداد البرلمان للتجاوب إيجابيا مع تعديلات قانون الانتخابات.

وعرجت على تجديد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أمس موقف القيادة العليا للمؤسسة العسكرية الداعي إلى التعجيل بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وحرة بعيدا عن تدخلات الحكومة كما كان سابقا.

وتناولت الشأن الليبي ، مشيرة إلى تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها ستقوم بدورها لتجنيب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا.

وتطرقت صحف الخميس إلى دعم جامعة الدول العربية لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، في مجلس الأمن في 20 فبراير 2018، واصفة خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية بـ"العدوان".

وفي متفرقات أخرى، تناقلت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من منصبه.