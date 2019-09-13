اهتمامات الصحف السودانية الخميس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،توقيع الحكومة السودانية والجبهة الثورية في محادثات بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، أمس على اتفاق لإعلان المبادئ.

ونقلت الصحف عن المكتب الصحفي للشرطة السودانية أنها بدأت تطبيق حملة واسعة وسط الأجانب بولاية الخرطوم بهدف مراجعة أوضاع كل المتواجدين منهم بالبلاد.

وأخبرت عن تمكن قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس ، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار –مسيرة - أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .

ولفتت الانتباه إلى شروع 22 أسيراً فلسطينياً في سجن – ريمون- التابع للاحتلال الإسرائيلي، أمس، بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على تنصل الإدارة الإسرائيلية للسجن من اتفاق جرى الأسبوع المقبل لإزالة أجهزة التشويش من أقسام المعتقل.

وعرجت على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس ، إيران من أن المضي في تخصيب اليورانيوم سيكون خطيراً عليها.