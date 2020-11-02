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وفاة روبرت فيسك أشهر صحافي بريطاني مؤيد للقضية الفلسطينية

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العرب اليوم - وفاة روبرت فيسك أشهر صحافي بريطاني مؤيد للقضية الفلسطينية

روبرت فيسك
دبلن_العرب اليوم

توفي الصحافي البريطاني الشهير روبرت فيسك، الأحد في العاصمة الإيرلندية دبلن، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية.وذكرت صحيفة "ايرش تايمز" أن فيسك أدخل المستشفى الجمعة، بعد تردي وضعه الصحي، إلا أنه خرج لاحقا ليفارق الحياة داخل منزله.وروبرت فيسك هو أشهر المراسلين الصحفيين البريطانيين في منطقة الشرق الأوسط لسنوات طويلة، وكان شاهدا على أبرز حروب العرب خلال الأربعين سنة الماضية.وغطّى روبرت فيسك معظم الحروب العربية، ومنها الحرب الأهلية في لبنان، ومجزرة صبرا وشاتيلا، والحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج .

ويعد فيسك أحد أبرز الصحفيين المؤيدين للقضية الفلسطينية، وشارك في تغطية حرب غزة 2008، وتحدث عن مجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.وكان فيسك من أشد المعارضين لما يعرف بـ"صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ علق عليها بالقول؛ إن خطته "قالت وداعا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ووداعا للقدس عاصمة لفلسطين، ووداعا للأونروا، لكنها رحبت بالاحتلال الإسرائيلي الدائم للضفة الغربية والضم الكامل للمستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت هناك منتهكة القانون الدولي".

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وفاة روبرت فيسك أشهر صحافي بريطاني مؤيد للقضية الفلسطينية وفاة روبرت فيسك أشهر صحافي بريطاني مؤيد للقضية الفلسطينية



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