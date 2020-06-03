مصر تسجل أكثر من 50 حالة إصابة بكورونا في المؤسسات الصحفية القومية

أصدرت لجنة إدارة الأزمة التي شكلتها الهيئة الوطنية المصرية للصحافة، اليوم الثلاثاء، بيانا حول تطورات فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات الصحفية القومية.

وجاء في تقرير اللجنة التي يترأسها الكاتب الصحفي كرم جبر، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في مؤسسات الإعلام الوطنية قد تجاوز 50 حالة حتى الآن.

المصدر: RT