اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس في كلمته في المؤتمر الدولي حول ليبيا بالعاصمة الألمانية برلين على وقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والعودة الى المفاوضات.

وأشارت إلى توافق المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا بتثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح.

وتحدثت عن مصرع 83 جنديًا يمنيًا في هجوم إرهابي على مسجد في محافظة مأرب، شرقي اليمن.