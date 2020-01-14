اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باستمرار التجاذب بين الفرقاء المعنيين حول ملف تشكيل الحكومة الجديدة في ظل بروز خلافات وتباعد عميق بشأن شكل الحكومة وتلميح قوى فاعلة بعدم الاشتراك في التشكيلة المقترحة.

وتطرقت إلى إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس تسارع وتيرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ،مشيرة إلى أنها ستواصل العمل لمواجهة هذه المخططات وضمان فضحها على اوسع نطاق.

ولفتت الانتباه إلى إعلان السلطات العراقية سقوط ثمانية صواريخ أمس على قاعدة ( بلد ) الجوية العراقية التي تضم جنودا أمريكيين شمال بغداد ما أسفر عن إصابة أربعة عسكريين عراقيين بجروح مختلفة.

وأخبرت عن تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت اوبراين في تصريح له أمس أن بلاده تنوي سحب قواتها من العراق وفقا لنظام وتوقيت حدده الاتفاق مع بغداد في شأن الوجود العسكري لبلاده في الأراضي العراقية.

وأوردت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريح له أمس السلطات الإيرانية الى التوقف عن قتل المتظاهرين في إيران وبالسماح للمراسلين بالتحرك بحرية وفتح شبكة الانترنت لهم.