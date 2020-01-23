اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء



أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إطلاق رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وسط تساؤلات حول مدى القدرة على توسيع الحزام السياسي للحكومة لإرضاء جميع الأطراف السياسية الفاعلة.

وتطرقت إلى تصاعد التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية، ومقتل شخص وإصابة 20 آخرين في مواجهات مع القوات الأمنية، بالتزامن مع استمرار اجتماعات الرئيس برهم صالح مع القيادات السياسية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

وأشارت صحف الأربعاء إلى انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في نسخته الخمسين بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية بين قادة دول وحكومات ومنظمات أممية ورجال أعمال.