اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على استقبال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مشيرةً إلى تأكيد لودريان رغبة بلاده في فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين.

وأبرزت تأكيد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن الجزائر غير راضية عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع ملفات الجزائريين طالبي التأشيرة الفرنسية والفضاء الأوروبي "شنغن".

وتابعت صحف اليوم ردود أفعال الطبقة السياسية في تونس بعد تكليف الرئيس قيس سعيد، إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة لا تتجاوز الشهر .