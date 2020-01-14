اهتمامات الصحف السودانية الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على تصريح وزير المالية السوداني، الدكتور إبراهيم البدوي، الذي أعرب عن أمله في مساهمة المجتمع الدولي و مجموعة “أصدقاء السودان”،

في تقديم الدعم والمساندة، حتى تتمكن بلاده من حل كافة المشاكل الاقتصادية، وتحقيق التنمية والاستقرار المنشود.

وأشارت الصحف إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة الجيش الإسرائيلي وتجولوا في باحاته في تحد لمشاعر الفلسطينيين.

وعرجت على إفادة المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجيش السوري قام بخروقات متكررة خلال الساعات الأولى لوقف إطلاق النار في إدلب الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا.

ولفتت الانتباه إلى أن بركاناً يقع جنوب العاصمة الفلبينية أطلق أمس رماداً وأبخرة وصلت إلى ارتفاع كيلومتر في الهواء، مما أجبر آلاف الأشخاص في المناطق القريبة على إخلاء منازلهم.