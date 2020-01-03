اهتمامات الصحف السودانية الخميس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تصريح نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حميدتي أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها حاضرة ولاية غرب دارفور -الجنينة- لا يمكن أن تمر مرور الكرام، مؤكدًا قدرة السلطات على الوصول إلى كل الجناة ومُحاسبتهم وفقًا للقانون.

وركزت على التزام الحكومة الأمريكية بالعمل مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيها لتعزيز السلام والأمن والازدهار واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت صحف الخميس إلى استقبال محافظة الحديدة العام الجديد بخروقات وجرائم وحشية ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية استمرارًا لمساعيها في إفشال اتفاق استوكهولم الذي يدخل عامه الثاني دون أي تقدم.

وأخبرت عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم أربعة أطفال في قصف صاروخي شنته قوات النظام السوري وأصاب مدرسة بمحافظة إدلب.

وسلطت صحف السودان الضوء عى مقتل 20 مسلحًا من جماعة الشباب الصومالية في اشتباكات مع القوات الخاصة بمنطقة شبيلي السفلى جنوب الصومال.