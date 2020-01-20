البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.59 %، عند مستوى 1884.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.6 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2,203 صفقة.