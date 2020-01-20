البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.04 %



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.04% ما يعادل 0.19 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.14 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 384,920 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 856,328 دولاراً نفذت من خلال 76 صفقة.