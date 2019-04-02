متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي
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متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الذهب
القاهرة -العرب اليوم
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 156.05 ريال $41.58
سعر الذهب عيار 22 143.04 ريال $38.11
اسعار الذهب عيار 21 136.54 ريال $36.38
اسعار الذهب عيار 18 117.04 ريال $31.18
سعر الذهب عيار 14 91.03 ريال $24.25
سعر الذهب عيار 12 78.02 ريال $20.79
اسعار أوقية الذهب 4,853 ريال $1,293
اسعار جنيه الذهب 1,092 ريال $291.04
اسعار كيلو الذهب 156,048 ريال $41,576
اقتصاد عاجل
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متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي



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متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي متوسط اسعار الذهب الثلاثاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي



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