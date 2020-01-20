البورصة العراقية تغلق على ارتفاع



اغلق مؤشر" البورصة" العراقية في جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.90 %, متوقفا عند 486.48 نقطة.

وشهت جلسة اليوم ارتفاع اسهم 14 شركة، وانخفاض اسهم 3 شركات, فيما حافظت 16 شركة على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 611,876,669 سهما, بقيمة 2,497,285,908 دينارًا عراقيًا, تحصلت من ابرام 598 صفقة, شملت 33 شركة مساهمة, من اصل 102 شركة مساهمة مدرجة في البورصة.