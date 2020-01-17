مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعًا بنسبة 0.43 في المئة، ما يعادل 32.99 نقطة، ليصل عند مستوى 7609.81 نقطة.