إندونيسيا تحتجز ناقلتي نفط إحداهما ترفع علم إيران بتهمة تهريب الوقود

احتجزت السلطات الإندونيسية سفينتين إحداهما ترفع علم إيران للاشتباه في نقلهما نفطا لبعضهما البعض بشكل غير قانوني.وأعلن خفر السواحل الإندونيسي، عبر موقعه الرسمي، أن قواته أوقفت قبالة سواحل بونتياناك ناقلتين هما "إم تي هورس"، وترفع علم إيران، و إم تي فريا، وترفع علم بنما، لانتهاكهما قوانين الملاحة ونقل النفط بينهما بشكل غير قانوني فيما أغلقتا نظام إشارة التعريف عن الهوية وتسببتا بتسرب نفطي.

وتابع البيان : "السفينتان نقلتا النفط بشكل يشتبه أنه غير قانوني فيما غطتا هيكلهما بالأقمشة لإخفاء اسميهما للتمويه على خفر السواحل".وأشار البيان إلى أنه تم اقتياد السفينتين إلى ميناء باتام لمزيد من إجراءات التفتيش.ولم يوضح خفر السواحل مصدر النفط أو وجهته، ولكن يعتقد أن إيران تعتمد على السوق السوداء والصفقات مع فنزويلا لتصدير النفط بعدما تأثرت صادراتها بالعقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة على خلفية برنامجها النووي.وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني لتقرير خفر السواحل الإندونيسي دونما تعليق رسمي.