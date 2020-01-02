البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.49% ، عند مستوى 1824.13 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.2 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1,462 صفقة.