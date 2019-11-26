البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.03% ، عند مستوى 1789.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.5 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1,978 صفقة.