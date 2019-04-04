بورصة باريس تغلق على انخفاض طفيف الخميس

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاض طفيف بنسبة 0.09 في المئة.

وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 5.11 نقطة ليصل عند مستوى 5463.80 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغت 3.11 مليار يورو.