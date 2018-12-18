أسعار النفط تنخفض 4 % بفعل فائض المعروض وبيع الأسهم

انخفضت أسعار النفط أربعة في المئة اليوم، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تضافرت تقارير عن تزايد المخزونات وتوقعات بإنتاج قياسي في الولايات المتحدة وروسيا مع عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم العالمية.

وانخفض النفط الخام الأمريكي 2.04 دولار أو 4.1 في المئة إلى 47.84 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2017 قبل أن يتعافى إلى 48.40 دولار بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش.

وفقد خام برنت 2.41 دولار بما يعادل أربعة في المئة إلى 57.20 دولار وهو أقل مستوى منذ 14 شهرًا، لكنه قلص الخسائر في أحدث تعاملات إلى 1.55 دولار ليتداول عند نحو 58.06 دولار.

وفقد الخام الأمريكي وخام برنت أكثر من 30 في المئة من أوائل أكتوبر بسبب زيادة المخزونات العالمية.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون للنفط الشهر الجاري على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل بما يعادل أكثر من واحد في المئة من الطلب العالمي سعيًا لخفض المخزونات وتعزيز الأسعار.