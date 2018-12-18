أسعار النفط تواصل تراجعها في آسيا

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم في آسيا بسبب قلق المستثمرين من مؤشرات تدل على فائض في العرض في الولايات المتحدة، وفي أجواء انخفاض أسواق الأسهم.

وحوالى الساعة 02,45 بتوقيت غرينتش، خسر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام، تسليم يناير 69 سنتا ليبلغ سعره 49,19 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

فيما انخفض برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم فبراير 81 سنتا إلى 58,80 دولارا.