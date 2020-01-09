مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,597.33 بارتفاع قدره 12.00 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 741.48 بارتفاع قدره 2.81 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و 465 ألفا و 516 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 696 ألفا و 445 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 69 صفقة.