الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 2.17%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.17% أي ما يعادل 824 نقطة، وأقفل عند مستوى 37925 نقطة.

وبلغ حجم التداول 166292850 سهماً نفذت في 355 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 274 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 96 شركة، واستقرت قيمة أسهم 12 شركة.