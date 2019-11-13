البورصة العراقية تغلق مرتفعة



سجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم, ارتفاعا بنسبة 0.20%, متوقفا عند 482.75 نقطة.

وبموجب المؤشر فقد ارتفعت أسهم 10 شركات, وانخفضت أسهم 5, فيما حافظت 18 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,316,911,772 سهما, بقيمة 1,124,446,472 دينارا عراقيا, تحصلت خلال إبرام 310 صفقات, شملت 33 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.