متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني
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متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الذهب
القاهرة _ العرب اليوم
الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 30.17 دينار $42.52
سعر الذهب عيار 22 27.65 دينار $38.98
اسعار الذهب عيار 21 26.40 دينار $37.21
اسعار الذهب عيار 18 22.63 دينار $31.89
سعر الذهب عيار 14 17.60 دينار $24.80
سعر الذهب عيار 12 15.08 دينار $21.26
اسعار أوقية الذهب 938.25 دينار $1,322
اسعار جنيه الذهب 211.19 دينار $297.65
اسعار كيلو الذهب 30,169 دينار $42,521
اقتصاد عاجل
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متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني



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متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني



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