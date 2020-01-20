مؤشر الأسهم البريطانية يغلق علي انخفاض
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مؤشر الأسهم البريطانية يغلق علي انخفاض

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العرب اليوم - مؤشر الأسهم البريطانية يغلق علي انخفاض

بورصة لندن
لندن - العرب اليوم

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجع بنسبة 0.30 %، ما يعادل 23.12 نقطة، ليصل عند مستوى 7651.44 نقطة.

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مؤشر الأسهم البريطانية يغلق علي انخفاض مؤشر الأسهم البريطانية يغلق علي انخفاض



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