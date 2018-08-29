الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعًا طفيفًا بقيادة قطاع التكنولوجيا

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا طفيفَا في بورصة نيويورك للأوراق المالية عند افتتاحها اليوم، بدعم قطاع التكنولوجيا ، وذلك بعد أن اتجهت الأنظار إلى التجارة مع متابعة المستثمرين للمشاورات الجديدة وترقبهم لأحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية التي ستنتهي مهلتها في الأسبوع القادم.
وبحسب مؤشرات وول استريت لهذا اليوم، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 18.51 نقطة بما يعادل 0.07 % ليفتح عند 26082.53 نقطة، و ازداد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.10 نقطة أو 0.11 % مسجلا 2900.62 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 14.30 نقطة أو 0.18 % إلى 8044.34 نقطة.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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