الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعًا طفيفًا بقيادة قطاع التكنولوجيا



سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا طفيفَا في بورصة نيويورك للأوراق المالية عند افتتاحها اليوم، بدعم قطاع التكنولوجيا ، وذلك بعد أن اتجهت الأنظار إلى التجارة مع متابعة المستثمرين للمشاورات الجديدة وترقبهم لأحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية التي ستنتهي مهلتها في الأسبوع القادم.

وبحسب مؤشرات وول استريت لهذا اليوم، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 18.51 نقطة بما يعادل 0.07 % ليفتح عند 26082.53 نقطة، و ازداد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.10 نقطة أو 0.11 % مسجلا 2900.62 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 14.30 نقطة أو 0.18 % إلى 8044.34 نقطة.