الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو

سجل الجنيه الإسترليني اليوم تراجعا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية منخفضا بنسبة 1.16 % مقابل الدولار إلى 1.2408 دولار، وبنسبة 0.80 % مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1077 يورو.