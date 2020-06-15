بورصة باريس تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاضٍ في مؤشرها بنسبة 0.49 في المئة. وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 23.54 نقطة ليصل إلى مستوى 4815.72 نقطة.