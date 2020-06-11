بورصة باريس تغلق على انخفاضٍ حاد

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاضٍ حادٍ في مؤشرها بنسبة 4.71٪ وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 237.82 نقطة ليصل إلى مستوى 4815.60 نقطة.