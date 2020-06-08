بورصة باريس تغلق على تراجع

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على تراجعٍ طفيفٍ في مؤشرها بنسبة 0.43%.

وانخفض مؤشر (كاك 40) بمقدار 22.27 نقطة ليصل إلى مستوى 5175.52 نقطة.