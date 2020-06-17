البنك الدولي يبدي استعداده لزيادة التعاون مع العراق في مواجهة كورونا والأزمة المالية

أكد البنك الدولي اليوم استعداده لزيادة التعاون مع العراق ودعم جهوده في مواجهة جائحة كورونا والأزمة المالية التي يمر بها.

وأفاد وزير التخطيط العراقي خالد بتال في بيان له أنه بحث اليوم مع البنك الدولي وممثلي عدد من الدول المانحة عبر دائرة إلكترونية مغلقة, سبل الاستفادة من مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين عام 2018م، في دعم بلاده، في مواجهة جائحة كورونا والأزمة المالية الحالية.

ونقل البيان عن رئيس بعثة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج جاه تأكيده استعداد البنك لزيادة مستوى التعاون المشترك مع العراق، ودعم جهود الحكومة العراقية، في مواجهة الأزمة المالية وجائحة كورونا، فضلا عن مواصلة دعم عمليات إعادة الإعمار.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع استمرار التعاون لتعزيز الإدارة المالية العامة وتطوير القدرات والمهارات الرقمية في قطاع التعليم، والتأكيد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير نظم الحماية الاجتماعية وزيادة فرص العمل.