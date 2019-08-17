ارتفاع صادرات تونس من الغلال خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي
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ارتفاع صادرات تونس من الغلال خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي

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العرب اليوم - ارتفاع صادرات تونس من الغلال خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي

صادرات تونس
تونس - العرب اليوم

سجلت صادرات تونس من الغلال ،خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 8ر28 % كميا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وبنسبة 14,4 % على مستوى العائدات التي ناهزت 70 مليون دينار تونسي.

وأفادت بيانات إحصائية للمرصد التونسي للفلاحة أن السوق الليبية استحوذت على 42 %من العائدات ،لافتة إلى أن هذا الارتفاع عائد إلى نمو صادرات البطيخ الأحمر إلى السوق الإيطالية .

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ارتفاع صادرات تونس من الغلال خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاع صادرات تونس من الغلال خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي



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