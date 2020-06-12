الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية اليوم، ارتفاعًا عند إغلاق جلسات التداول. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 177.37 نقطة، بما يعادل 1.9 بالمئة، إلى 25605.54 نقاط، فيما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 39.21نقطة، أو 1.13 بالمئة، إلى 3041.31 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 96.08 نقطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 9588.81 نقطة.