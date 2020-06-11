الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، تراجعاً اليوم بنحو خمسة بالمئة، مع تجدد المخاوف من موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 6.88 بالمئة ليغلق على 25132.25 نقطة، في حين تراجع ستاندرد آند بورز 5.87 بالمئة ليسجل 3002.97 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 5.19 بالمئة إلى 9500.39 نقطة.